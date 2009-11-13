В Брюсселі пройдуть консультації Україна-НАТО на рівні міністрів оборони

Київ. 13 листопада. УНІАН. 16 листопада у Брюсселі відбудуться консультації Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони України, у заході візьме участь українська делегація на чолі з т.в.о. міністра оборони Валерієм ІВАЩЕНКОМ.

До складу української делегації також увійшли перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Степан ГАВРИШ, глава Місії України при НАТО Посол Ігор САГАЧ, його заступник з оборонних питань генерал армії Володимир ШКІДЧЕНКО та інші посадові особи Міноборони і Генерального штабу Збройних сил України.

У ході консультацій заплановано розглянути стан проведення Оборонного огляду в Україні упродовж 2009 року, хід реформування ЗСУ, питання трансформації сектора безпеки та оцінки безпекової ситуації у державі.

У рамках візиту до штаб-квартири НАТО також передбачена зустріч В.ІВАЩЕНКА з помічником Генерального секретаря НАТО послом Іржі ШЕДЕВІ.

Окрім цього, керівники військових відомств України, Польщі і Литви планують підписати лист намірів щодо створення спільної литовсько-польсько-української миротворчої бригади “ЛитПолУкрбриг”.