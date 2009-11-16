У жовтні дефляція в єврозоні зменшилася до -0,1%

Брюссель. 16 листопада. УНІАН. У жовтні 2009 року річна інфляція (жовтень до жовтня) в зоні євро становила -0,1% проти -0,3% у вересні, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 0,5% проти 0,3% у липні-2009.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з вереснем, у жовтні-2009 було зареєстровано інфляцію в 0,2% в єврозоні та ЄС-27.

У жовтні 2009 року найменша річна інфляція зафіксована в Ірландії (-2,8%), Естонії (-2,1%) та Португалії (-1,6%).

Найбільша річна інфляція у жовтні 2009 року була зафіксована в Румунії (4,3%), Угорщині (4,2%), та Польщі (3,8%).

У жовтні 2008 року річна інфляція становила 3,2% в зоні євро та 3,7% в ЄС-27.