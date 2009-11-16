Військові України та НАТО обговорили подальшу співпрацю

Київ. 16 листопада. УНІАН. Сьогодні у Брюсселі, у штаб-квартирі НАТО, розпочалися Консультації Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, головує на консультаціях - Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН, а українську військову делегацію на заході очолює тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО.

Як зазначив у своєму вступному слові генеральний секретар Альянсу Андерс Фог РАСМУССЕН, ця щорічна неформальна зустріч має уточнити курс в контексті співпраці між НАТО та Україною у оборонній та безпековій сферах.

“Це також цінний форум для Альянсу та України для обміну поглядами щодо ключових стратегічних політичних питань, які є на нашому порядку денному. Крім того, ми разом оцінимо прогрес України на її шляху євроатлантичної інтеграції та обговоримо як Україна може краще визначити пріоритети в докладанні своїх зусиль у реформуванні оборонного та безпекового секторів, а також виклики з боку економічного середовища”, - зазначив Генсек НАТО.

А.РАСМУССЕН також підкреслив, що рамки співпраці НАТО з Україною є прозорими. Зокрема, у 2008 році глави країн та урядів НАТО під час Бухарестського самміту вітали прагнення України до членства в НАТО та погодилися, що Україна буде членом Альянсу.

Так, за його словами, відображаючи тенденцію поглиблення співпраці, в Україні розроблено першу Річну національну програму, яка містить кроки, спрямовані на прискорення процесу здійснення внутрішніх реформ відповідно до євроатлантичних стандартів.

“Це важливий крок вперед. Це важливо не тому, що так вважає НАТО, а тому що це допоможе Україні модернізуватися, а також принесе користь народу України. І ми надаємо підтримку та допомогу Україні в цій модернізації”, - констатував Генеральний секретар НАТО.