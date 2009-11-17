Заробітчани з Прикрапаття купили автомобіль ”швидкої” для земляків

Івано-Франківськ. 17 листопада. УНІАН. Прикарпатські заробітчани у Бельгії придбали автомобіль «швидкої допомоги” для своїх земляків.

Про це повідомили УНІАН у Богородчанській районній держадміністрації.

Вчора заробітчани з Бельгії передали для односельчан села Дзвиняч Богородчанського району цей автомобіль. Земляки урочисто освятили подарунок.

Селяни стверджують, що шлях чотириколісного подарунка на Прикарпаття був нелегким. За словами колишнього завідувача місцевої амбулаторії, а нині головного лікаря Солотвинської лікарні Манолія ПІЦУРЯКА, до перевезення і розмитнення автомобіля залучалися багато організацій.

Він також повідомив, що до подарунка заробітчан із Бельгії долучилися їхні земляки-заробітчани в Америці, які зібрали гроші для придбання додаткового медичного обладнання для новенького “Сітроена”. Зокрема, 1 тис. 600 доларів уже витратили на найнеобхіднішу апаратуру. Невдовзі автомобіль мають переобладнати в реанімобіль.

«За ці кошти ми купили спеціальні носилки вартістю 6 тисяч, апарат кріодеструктор, який буде використовуватись для села Дзвиняч і, напевне, для всієї околиці, оскільки в нас він єдиний в лікарні», - наголосив М.ПІЦУРЯК.