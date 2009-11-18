НАТО занекоєне навчаннями Росії та Білорусі

Київ. 18 листопада. УНІАН. НАТО висловлює занепокоєння у зв`язку зі спільними військовими навчаннями «Захід-2009», що нещодавно проводилися Росією та Білоруссю.

Про це заявив у середу офіційний представник альянсу Джеймс АППАТУРАЙ, передає РІА «Новости».

За його словами, Рада НАТО на рівні послів 28 країн - членів альянсу на засіданні в Брюсселі у четвер, зокрема, висловила занепокоєння масштабами навчань, які «стали найбільшими після закінчення «холодної війни», а також тим, що Росія не запросила на маневри спостерігачів, що НАТО розглядає як порушення «Віденських зобов`язань».

Крім того, Дж.АППАТУРАЙ повідомив, що союзники по НАТО висловили також занепокоєння щодо того, що сценарій російсько-білоруських відносин припускав атаку на Росію з боку Заходу.

НАТО продовжить обговорення цих навчань та їх можливу дію на відносини НАТО – Росія, які перебувають на стадії покращання, повідомив Дж.АППАТУРАЙ. Він не виключив, що альянс може запитати додаткові роз`яснення з приводу навчань від російської сторони.

Раніше міністр закордонних справ Радослав СИКОРСЬКИЙ заявив 12 листопада, що хоче, щоб НАТО звернуло увагу на вересневі військові навчання Білорусі та Росії поблизу польського кордону.

Р.СИКОРСЬКИЙ також повідомив, що написав про це в листі генеральному секретареві НАТО Андерсу Фог РАСМУССЕНУ.