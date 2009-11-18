У Брюсселі відбувся Молитовний реквієм за жертвами Голодомору в Україні (фото)

Брюссель. 18 листопада. УНІАН. У Брюсселі відбувся Молитовний реквієм за жертвами Голодомору в Україні 1932-1933 років.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, Молитовний реквієм відбувся у катедральному Соборі св. Архистратига Михаїла і Гудули.

В ході Молитовного реквієму Преосвященний Владика Мисаїл (Гринчишин), єпископ для українців Франції, Бенілюксу і Швейцарії Української греко-католицької церкви відслужив Архієрейську Божественну Літургію та Панахиду.

Під час реквієму Надзвичайний та Повноважний Посол України у Бельгії та Люксембургу Євген БЕРШЕДА виступив з промовою, в якою згадав історичні дані щодо Голодомору в Україні. У своєму виступі Посол зазначив, що на сьогодні парламент 21-ї країни світу вшанував пам’ять жертв Голодомору, при цьому парламенти 13 країн світу відзначили у своїх резолюціях, що Голодомор мав ознаки геноциду українського народу.

“Ми сподіваємося, що парламент Бельгії також вшанує пам’ять жертв Голодомору”, - зазначив Є.БЕРШЕДА.

Як повідомляв УНІАН, в результаті Голодомору 1932-1933 років в Україні загинуло до 7 млн. жителів.