Україна може подати заявку на членство в ЄС хоч зараз

Брюссель. 19 листопада УНІАН. Україна може подати заявку на членство в ЄС у будь-який момент, однак до цього не готові ні Україна, ні ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні журналістам заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

“Ніхто не може заборонити нам подавати заявку на членство. Інше питання – чи готові країни-члени ЄС підтримати її”, - сказав він.

“Ні ЄС, ні Україна на сьогодні не готові до такого кроку”, - додав він.

Разом з тим заступник міністра зазначив, що Україна могла б принести ЄС додану вартість в багатьох сферах. Так, за його словами, зараз, коли багато експертів кажуть про можливість продовольчої кризи, Україна зі своїм сільським господарством була б дуже корисною для Європейського Союзу.

К.ЄЛІСЄЄВ також зазначив, що Україна на сьогодні більше готова, ніж ЄС до подання заявки. Він наголосив на тому, що Євросоюз поки дуже обережно ставить до України в багатьох питаннях двостороннього співробітництва, починаючи з того, що Україна є єдиною країною, яка чітко проголосила свої європейські устремління, однак і досі не отримала не лише підтвердження перспективи свого членства в Євросоюзі, але й навіть визнання своєї європейської ідентичності країнами-членами ЄС.

“Якщо Україна готова певною мірою, то ЄС не готовий, якщо він навіть не готовий говорити про подальшу лібералізацію візового режиму”, - сказав заступник міністра.

“Я дуже сподіваюсь, що нинішня погана погода в Європі відносно наших європейських устремлінь не призведе до льодовикового періоду”, - додав К.ЄЛІСЄЄВ.