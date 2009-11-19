В МЗС здивовані механізмом раннього попередження в енергетиці між РФ та ЄС

Брюссель. 19 листопада. УНІАН. В МЗС України не розуміють, як ЄС та Росія реалізовуватимуть меморандум про раннє попередження в енергетиці без транзитних країн.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні журналістам заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

“Коли готувався Меморандум про механізм раннього попередження в енергетиці з Росією нас не попередили ні з Брюсселю, ні з Москви. Виникає питання, як вони збираються реалізовувати цей механізм без транзитних країн?”, - сказав він.

Крім того, за словами К.ЄЛІСЄЄВА, після підписання цього меморандуму також виникає питання, що робити з тристороннім Протоколом, підписаним на початку цього року під час газової кризи між ЄС, Росією та Україною, який передбачав, в тому числі і механізм раннього попередження можливих криз, і роботу верифікаторів на об’єктах газотранспортної системи на всій її довжині від Росії до ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада ЄС та Росія підписали меморандум про механізм раннього попередження в енергетиці, який передбачає обмін інформацією щодо постачання енергетичних ресурсів, а також попередження можливих перерв у їх постачанні.

13 листопада Посол Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ заявляв про те, що Росія виступає за приєднання транзитних країн і, зокрема, України до Меморандуму між Росією та ЄС про механізм раннього попередження.

18 листопада віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ повідомив журналістам, що Україна та ЄС мають розробити власний механізм раннього попередження в енергетиці.