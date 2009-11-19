Бельгійський прем`єр має найбільше шансів стати Президентом ЄС

Брюссель. 19 листопада. УНІАН. Бельгійський прем’єр Герман Ван РОМПОЙ має найбільше шансів стати першим Президентом ЄС.

Про це повідомляє сьогодні агентство AFP з посиланням на дипломатичні джерела.

При цьому, за даними агентства, головою європейської дипломатії, скоріш за все, стане британський комісар ЄС Кетрін ЕШТОН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі проходить неформальне засідання Європейської Ради (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), на якому лідери ЄС планують обрати нового Президента ЄС та Верховного представника Євросоюзу з питань безпекової та зовнішньої політики. Ці посади передбачені Лісабонською угодою ЄС, яка набуде чинності з 1 грудня цього року.