МЗС України та Польщі проведуть спільну колегію
13:16, 20 листопада 2009Новини ЄС
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Щоб обговорити двостороннє співробітництво
Варшава. 20 листопада. УНІАН. На початку грудня у Києві заплановане засідання спільної колегії міністерств закордонних справ Польщі та України.
Як повідомили УНІАН у Посольстві України у Варшаві, колегія відбудеться під головуванням міністрів закордонних справ.
У ході колегії планується обговорити актуальні питання двостороннього співробітництва.
Як повідомляв УНІАН, за інформацією посольства, глава українського МЗС Петро ПОРОШЕНКО планує відвідати Польщу з візитом 25 листопада.
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