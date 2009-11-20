МЗС України та Польщі проведуть спільну колегію

Варшава. 20 листопада. УНІАН. На початку грудня у Києві заплановане засідання спільної колегії міністерств закордонних справ Польщі та України.

Як повідомили УНІАН у Посольстві України у Варшаві, колегія відбудеться під головуванням міністрів закордонних справ.

У ході колегії планується обговорити актуальні питання двостороннього співробітництва.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією посольства, глава українського МЗС Петро ПОРОШЕНКО планує відвідати Польщу з візитом 25 листопада.