У Варшаві впав вертоліт

Варшава. 20 листопада. УНІАН. В одному із районів Варшави впав вертоліт медичної рятувальної служби (Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, LPR) марки Augusta.

За даними TVN24, аварія сталася під час пробного польоту в момент, коли вертоліт заходив на посадку.

У салоні вертольота знаходились пілот та інструктор, які постраждали внаслідок аварії. Обох госпіталізовано до лікарні.

Аварія сталася близько 15.30 за київським часом.

LPR поки офіційно не інформує про причину аварії.