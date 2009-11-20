У Варшаві впав вертоліт
18:48, 20 листопада 2009Новини ЄС
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Постраждало двоє осіб
Варшава. 20 листопада. УНІАН. В одному із районів Варшави впав вертоліт медичної рятувальної служби (Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, LPR) марки Augusta.
За даними TVN24, аварія сталася під час пробного польоту в момент, коли вертоліт заходив на посадку.
У салоні вертольота знаходились пілот та інструктор, які постраждали внаслідок аварії. Обох госпіталізовано до лікарні.
Аварія сталася близько 15.30 за київським часом.
LPR поки офіційно не інформує про причину аварії.
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