У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань захисту прав споживачів Мелєни Кунєвої

В ході прес-конференції комісар представить проект змін до Директиви ЄС щодо захисту прав споживачів при придбанні турів відпочинку. Необхідність підготовки змін до законодавства пов’язана зі зростанням в останні роки кількості малобюджетних авіакомпаній та значне зростання замовлень турів відпочинку через Інтернет, які вже не повністю підпадають під діючу нині Директиву від 1990 року. Проект змін передбачає посилення захисту прав щодо отримання достовірної інформації, у випадку скасування турів, щодо надання нестандартних послуг тощо.

Дата події: 26 листопада 2009 року. Час початку: 12:15.