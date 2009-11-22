У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань регіональної політики Павла Самецького

В ході прес-конференції комісар представить діяльність Європейського фонду регіонального розвитку в області надання “нового життя” для об’єктів, що були конфісковані у мафії. Комісар, зокрема, продемонструє приклади приміщень, конфіскованих у мафії на Сицилії, які були перетворені за допомогою фонду на соціальні об’єкти, об’єкти “зеленого” туризму та використовуються в інших цілях.

Дата події: 1 грудня 2009 року. Час початку: 12:15.