Україна та Польща створять спільний університет

Варшава. 23 листопада. УНІАН. Уряди України та Польщі до кінця поточного року планують підписати угоду про створення українсько-польського університету.

Про це УНІАН повідомили у Посольстві України в Польщі.

Співрозмовник агентства зазначив, що питання про створення такого університету обговорювалося минулого тижня під час візиту до Польщі міністра освіти та науки України Івана ВАКАРЧУКА.

У посольстві зауважили, що цю тему міністр також обговорював із представниками української громади.

Співрозмовник агентства не надав додаткових деталей.

Gazeta Wyborcza у сьогоднішньому номері пише, що українська сторона задекларувала готовність щорічно виділяти 1 млн. доларів на функціонування спільного університету, який планується утримувати на паритетних засадах за рахунок коштів держбюджетів.

Крім цього, сторони планують залучати до фінансування університету кошти, які виділяє за відповідними програмами Європейський Союз.

Університет планується відкрити у Любліні та, швидше за все, у Львові. У виші, крім українців та поляків, зможуть навчатись громадяни інших держав.