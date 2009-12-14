В Брюсселі страйкували чиновники

Брюссель. 14 грудня. УНІАН. В Брюсселі відбувся 3-годинний страйк персоналу Ради ЄС на захист пропозиції Єврокомісії підвищити зарплату персоналу європейських інституцій на 3,7%.

Про це повідомляє сьогодні AFP.

Рекомендація Єврокомісії була заблокована кількома Послами країн-членів ЄС, які обвинуватили Комісію у подвійних стандартах, оскільки сама Комісія вимагає від країн-членів обмеження витрат в державному секторі під час кризи.

Водночас представники страйкуючих вважають таке рішення країн-членів ЄС несправедливим відносно них. Вони, зокрема, кажуть про те, що незважаючи на досить високі зарплати, мають менше привілеїв, ніж працівники посольств країн-членів ЄС.

“Працівники в посольствах країн-членів мають більше привілеїв, ніж ми, наприклад, мають службові автомобілі”, - сказав агентству Роланд ХАНФФ, 52-річний люксембуржець, який працює у відділі архівів і отримує 6 тис. євро зарплати на місяць.

“Я не можу працювати моєю рідною мовою”, - додає він.

“Я б не залишила португальське сонце, щоб приїхати в Брюссель без гарної причини”, - каже секретарка Лісініа ДІАС, що отримує 4 тис. євро щомісячно.

Схожий страйк планують провести на цьому тижні працівники Європарламенту у Страсбурзі. Крім того, передбачається, що працівники Європейської комісії також долучаться до страйку.

Єврокомісія запропонувала підвищити зарплату 44,5 тис. службовців Єврокомісії, Ради ЄС та Європарламенту минулого місяця. Рішення для набуття чинності з 1 січня 2010 року може бути прийнято до 31 грудня цього року.

Єврокомісія мотивувала свою пропозицію зменшенням купівельної спроможності чиновників на 1,7% з 2004 року.

Зарплата європейських чиновників становить від 2550 до 17700 євро на місяць в залежності від посади.