Газова група ЄС зустрілася з ”Газпромом” і ”Нафтогазом”

Брюссель. 14 грудня. УНІАН. Газова координаційна група ЄС обговорила з представниками “Газпрому” та “Нафтогазу” питання постачання газу.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, засідання групи відбулося сьогодні.

В ході засідання з представниками “Газпрому” Газова координаційна група обговорила прогноз постачання газу та попиту на газ взимку 2009-2010 років, а також інвестиційну стратегію компанії, як в Росії, так і в ЄС.

Під час зустрічі з представниками “Нафтогазу України” члени групи обговорили прогноз транзиту російського газу до Європи цієї зими.

Крім того, група продовжила оцінку готовності країн-членів ЄС до можливих переривань у постачанні газу і, зокрема, оцінила готовність до можливих газових криз країн Центральної та Південно-східної Європи, що постраждали від українсько-російської газової кризи у січні цього року.

Наступне засідання Газової координаційної групи відбудеться 12 січня.

Як повідомляв УНІАН, на початку цього року країни Європи на 2 тижні залишились без російського газу, що транспортувався територією України, через відсутність домовленостей між Росією та Україною про постачання газу.

Газова координаційна група ЄС була створена в 2006 році для забезпечення безпеки постачання газу.