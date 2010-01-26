Представник ВООЗ: пандемія грипу A/H1N1 ще не завершилася

Страсбург. 26 січня. УНІАН. Спеціальний радник з питань пандемічного грипу Генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), доктор Кейї ФУКУДА відзначає, що пандемія грипу A/H1N1 ще не завершилася.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Страсбурзі під час публічних слухань, організованих Соціальним комітетом Парламентської Асамблеї Ради Європи.

“Пандемія ще не завершена, близько 14 тис. смертей підтверджені лабораторно”, - сказав представник ВООЗ.

Він також відкинув усі звинувачення на адресу організації щодо фальсифікацій та можливого конфлікту інтересів у радників ВООЗ.

За його словами, рекомендації щодо оголошення пандемії були схвалені спеціальним комітетом радників, до якого входили представники 8-ми країн світу, серед яких Австралія, Канада, Чилі, США.

У свою чергу представник групи Європейських виробників вакцин, що об’єднує найбільших виробників вакцин в Європі і створена в складі Європейської федерації фармацевтичної промисловості та асоціацій доктор Люк ХЕССЕЛЬ також відкинув звинувачення в тому, що виробники вакцин впливали на рішення ВООЗ про оголошення пандемії грипу з метою отримання надприбутків.

“Поки зарано спекулювати на темі окупності... Фармацевтична промисловість зробила значні інвестиції, і ці інвестиції були зроблені на власний ризик”, - сказав Л.ХЕССЕЛЬ.

Директор Центру співробітництва з ВООЗ в області епідеміології Мюнстерського університету доктор Ульріх КАЙЛЬ зазначив, що вірус A/H1N1, або його окремі частини, був відомий вже давно.

“Те, що вірус такої форми давно відомий свідчить, щонайменше факт відсутності захворювань на цей грип у людей в Європі старше 60 років”, - сказав він.

При цьому У.КАЙЛЬ звернув увагу на той факт, що на сьогодні найбільшими причинами смертності в світі є серцево-судинні захворювання, рак, дорожньо-транспортні пригоди та СНІД.

“На сьогодні в світі дійсно існує пандемія хвороб, що не передаються... 90% випадків діабету, раку, серцево-судинних захворювань можна уникнути, але для цього немає коштів”, - сказав він.

В ході слухань депутати-члени Комітету звернули увагу на те, що оголошена пандемія грипу викликала паніку у населення всього земного шару, а також на той факт, що в 2009 році ВООЗ змінила визначення пандемії. Представник ВООЗ К.ФУКУДА зазначив у відповідь на це, що ВООЗ змінила не саме значення терміну “пандемія”, а механізми визначення пандемії, які, за його словами, дають можливість професіоналам краще оцінити те, що відбувається.

Член Парламентської Асамблеї Ради Європи Вольфганг ВОДАРГ, ініціатор проведення слухань з питання “фальшивої” пандемії грипу в ПАРЄ залишився незадоволеним поясненнями представників ВООЗ та фармацевтичної промисловості.

“З того, що я почув від представника ВООЗ, я став ще більше побоюватися і тривожитися. Не було сказано, що пандемія завершилася, не було пояснено, чому саме ВООЗ в 2009 році вирішила змінити визначення пандемії”, - сказав депутат.

Він також наголосив на тому, що на сьогодні багато фармацевтичних компаній дають гроші державним науковим інститутам для проведення досліджень, що у підсумку може впливати на схвалення рішень органами державної влади.

“Ми повинні використовувати більше коштів державних бюджетів для досліджень”, - сказав В.ВОДАРГ.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня ПАРЄ відмовилася провести дебати за терміновою процедурою щодо “фальшивої “ пандемії грипу A/H1N1, вирішивши, що необхідно підготувати звичайну доповідь з цього питання для його кращого вивчення.