Головатий представлятиме ПАРЄ у Венеціанській комісії

Страсбург. 27 січня. УНІАН. Народний депутат України, член делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Сергій ГОЛОВАТИЙ став представником ПАРЄ у Венеціанській комісії.

Про це депутат повідомив у розмові з кореспондентом УНІАН у Страсбурзі.

“Вчора було прийнято рішення Юридичного комітету, де мене було обрано заступником голови комітету і представником ПАРЄ у Венеціанській комісії в рамках між інституційної співпраці”, - сказав С.ГОЛОВАТИЙ.

Він зазначив, що посада представника ПАРЄ у Венеціанській комісії створена для координації роботи двох інституцій.

С.ГОЛОВАТИЙ також звернув увагу на те, що Венеціанська комісія займається юридичними питаннями забезпечення прав людини, що потребує певної координації між ПАРЄ, яка представляє представницькі органи влади, та Венеціанською комісією, яка робить висновки стосовно законодавства в сфері конституційного права, міжнародного права, прав людини і виборчих систем.

Остаточне затвердження С.ГОЛОВАТОГО на посаді представника ПАРЄ у Венеціанській комісії має відбутися 29 січня на засіданні Бюро Асамблеї.