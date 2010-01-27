Країни-кандидати на членство в ЄС мають продовжити реформи

Брюссель. 27 січня. УНІАН. Комітет з питань закордонних справ Європарламенту вважає, що кандидати на членство в ЄС мають продовжити реформи, особливо – Туреччина.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у трьох резолюціях, схвалених сьогодні на засіданні Комітету щодо прогресу в 2009 році Хорватії, колишньої югославської республіки Македонія та Туреччини.

В резолюції щодо прогресу Хорватії депутати висловили думку про те, що переговори про приєднання країни до ЄС можуть бути завершені ще в 2010 році, що, у свою чегу, дасть позитивний поштовх для процесу інтеграції решти країн Західних Балкан.

Разом з тим, депутати вважають, що Хорватія має посилити систему публічної адміністрації, продовжити судову реформу, посилити боротьбу з корупцією та організованою злочинністю і забезпечити повернення біженців.

Депутати очікують на повну співпрацю Хорватії з Міжнародним трибуналом для колишньої Югославії і на надання доступу до всіх необхідних матеріалів в рамках цього процесу.

Члени Комітету відзначили прогрес Хорватії на шляху реформ, водночас висловили стурбованість зменшення підтримки вступу до ЄС серед населення країни.

В резолюції щодо Колишньої югославської республіки Македонія депутати висловили сподівання в те, що переговори з цією країною про вступ до ЄС розпочнуться у найближчому майбутньому і попросили Європейську Раду на саміті в березні цього

року прийняти рекомендації Єврокомісії щодо початку таких переговорів.

Разом з тим, члени Комітету вважають, що Македонія повинна продовжити реформи публічної адміністрації, судової системи, боротьбу з корупцією, покращення прав жінок та міжетнічних відносин.

Депутати також закликали владу Македонії та Греції подвоїти зусилля для розв’язання питання щодо назви країни. При цьому, депутати вважають, що ЄС має бути готовим допомогти у переговорному процесі.

В резолюції щодо Туреччини депутати зазначили, що прогрес в конкретних реформах в 2009 році залишається обмеженим. Так, депутати висловили жаль тим, що Туреччина чотири роки поспіль не може ратифікувати додатковий протокол до Угоди про асоціацію між Туреччиною та ЄС, а також щодо рішення Конституційного суду Туреччини закрити Партію демократичного суспільства.

Крім того, депутати вважають, що Туреччина має покращити законодавство в сфері прав жінок, недискримінації, свободи релігії, свободи слова, боротьби з корупцією та “нульової толерантності” до тортур.

Члени Комітету також висловили переконання в тому, що Туреччина має покращити зусилля для того, щоб відповідати Копенгагенським критеріям. Турецький уряд, згідно з резолюцією, має сприяти конкретними кроками розв’язанню проблеми Кіпру.

Як позитивні кроки, депутати розцінили дозвіл мовлення курдською мовою, а такою дипломатичні зусилля для нормалізації відносин з Вірменією.