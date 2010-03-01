Єврокомісія може направити в Україну експертів з управління фінансами

Брюссель. 1 березня. УНІАН. Європейська комісія може направити до України місію експертів в сфері управління державними фінансами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні у Брюсселі президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ на брифінгу з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ після їхньої зустрічі.

«Ми обговорили можливість направлення місії експертів для підготовки та оцінювання реформ в галузі управління держфінансами», - сказав президент Єврокомісії. Він не надав інших деталей.