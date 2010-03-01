Янукович хоче ще цього року реалізувати ”дорожню карту” для скасування віз

Брюссель. 1 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює сподівання, що вже цього року буде підписана і реалізована «дорожня карта» стосовно безвізового режиму між Україною та країнами Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на прес-конференції, яка відбулась після його зустрічі з Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ сьогодні в Брюсселі в рамках першого робочого візиту глави Української держави до ЄС.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що скасування безвізового режиму між Україною та ЄС є пріоритетом в зовнішній політиці України.

Президент висловив сподівання, що відповідну «дорожню карту», тобто комплекс конкретних заходів із скасування візового режиму, буде підписано і виконано вже в цьому році.