Польщі не варто було виносити тему Бандери на рівень ЄС

Варшава. 4 березня. УНІАН. Колишній заступник президент Європейського парламенту Януш ОНИШКЕВИЧ вважає помилкою внесення питання Степана Бандери в ухвалену минулого тижні резолюцію головного законодавчого органу Євросоюзу стосовно України.

Таку думку він висловив кореспондентові УНІАН у Польщі.

Він назвав нагородження С.Бандери найвищою українською державною відзнакою болючою для поляків темою, висловивши переконання, що краще було б її вирішувати на двосторонньому рівні.

”Думаю, краще було б залишити цю справу нашим двостороннім відносинам, а не витягувати на рівень ЄС”, - сказав Я.ОНИШКЕВИЧ.

Колишній євродепутат зауважив, що розвиток ситуації буде залежати від того, чи буде тема С.Бандери активно експлуатуватися в самій Україні.

Я.ОНИШКЕВИЧ висловив сподівання, що ця тема відійде на дальші плани й не заважатиме розвитку добрих польсько-українських взаємин.

”Добре би було, якби справа затихла”, - сказав він.

Екс-глава Європарламенту зауважив, що рішення законодавчого органу ЄС не зобов’язує Раду ЄС чи Єврокомісію до дій, а мають рекомендаційний характер.

”Якби Європарламент міг примусити до дії, то Україна була вже в ЄС”, - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня депутати рад Львівської та Тернопільської областей ухвалили заклик до Європейського парламенту відмінити пункт ухваленої 25 лютого резолюції, в якій євродепутати закликають нового президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відмінити рішення про визнання лідера ОУН-УПА Степана Бандеру Героєм України.

Довідка УНІАН. У Польщі Бандеру вважають «морально» відповідальним за Волинські події 1943-1944 років, коли з теренів сучасної Західної України УПА примусово виселяло польське населення, в результаті чого доходило до численних взаємних кривавих конфліктів.

Сам С.Бандера, який для частини українців є символом борця за незалежність, а для інших колоборант з нацистською Німеччиною, з 1941 по 1944 рік перебував у німецькій тюрмі, в котру потрапив за проголошення незалежності України.

Ухвалена минулого тижня резолюція Європарламенту, авторами якої виступили два польські та два німецькі євродепутати включає 22 пункти, котрі, головним чином, визнають європейські перспективи України та закликають виконавчі органи ЄС допомогти українцям подолати кризу, провести реформи та лібералізувати візовий режим.