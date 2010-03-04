Для приєднання до європейських енергомереж Україні треба 7 млрд. грн.

Київ. 4 березня. УНІАН. Для виконання комплексу технічних і екологічних заходів, які є умовою приєднання Об`єднаної енергосистеми України до Європейської мережі системних операторів з передачі електроенергії ENTSO-E, до складу якої увійшла UCTE, за попередніми оцінками, буде потрібно близько 7 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомив начальник служби міжнародного розвитку і європейської інтеграції українського системного оператора НЕК «Укренерго» Сергій КОРНЮШ.

«Якщо говорити про ціну питання, то на сьогодні це близько 7 млрд. грн.», - сказав він.

С.КОРНЮШ зазначив, що йдеться, перш за все, про капітальні вкладення в генерацію, для покращення якісних і екологічних характеристик виробництва електроенергії, а також про розвиток внутрішніх зв`язків української енергосистеми. При цьому особливого розвитку вимагають телекомунікаційні системи диспетчеризації. Меншою мірою кошти необхідні для розвитку так званого зовнішнього інтерфейсу ОЕС України (міждержавні ЛЕП).

С.КОРНЮШ не виключив, що Україна може приєднатися до об`єднаної енергосистеми Європи впродовж 7 років у разі повного фінансування заходів і наявності вольового напряму.

«На синхронізацію Бурштинської ТЕС з UCTE пішло близько 7 років, і хоча зараз ситуація змінилася і посилилися вимоги, оптимістично можна було б говорити про такий самий термін і для ОЕС в цілому, проте тут потрібні два чинники - фінансування і певна воля», - зазначив він.

С.КОРНЮШ також повідомив, що Мінпаливенерго вже підготувало проект контракту на складання так званого Каталогу технічних і екологічних заходів, які Україні потрібно буде здійснити для інтеграції в європейську енергосистему.

Передбачається, що контракт буде підписано Мінпаливенерго з ENTSO-E, яка в подальшому відбере учасників консорціуму серед європейських системних операторів, які проводитимуть безпосередню роботу зі складання документа.

Фінансувати цю роботу планується за рахунок коштів Державного бюджету в рамках бюджетної програми «Реалізація програм допомоги ЄС».

С.КОРНЮШ уточнив, що на фінансування заходів щодо складання каталогу планується виділити близько 4 млн. євро, наданих Україні Єврокомісією на підтримку реалізації Енергетичної стратегії розвитку України до 2030 року.

Довідка УНІАН. 4 травня 2006 року Генеральна асамблея об`єднаної енергосистеми Європи (UCTE) у Відні акцептувала спільну заявку України і Молдови про приєднання їх енергосистем до синхронної зони UCTE як до єдиного блоку регулювання.

18 травня 2006 року Міністерство палива і енергетики України і Асамблея UCTE домовилися про створення спеціального технічного комітету (UCTE-Україна) для координації інтеграції об`єднаних енергосистем України в транс`європейські електричні мережі.

Наприкінці грудня 2006 року Україна і оператор UCTE сформували склад робочої групи з координації інтеграції України і Молдови в транс`європейські електричні мережі (Україна-UCTE).

Основна мета роботи групи - вдосконалення технічного рівня енергетики України.

22 квітня 2008 року під час переговорів представників Міністерства палива і енергетики України і Міністерства економіки і торгівлі Молдови сторони підтвердили загальну зацікавленість у швидкій реалізації всіх технічних заходів для приєднання енергосистем Молдови і України до UCTE.

У липні 2009 року UCTE увійшла до складу нової асоціації до Європейської мережі системних операторів з передачі електроенергії ENTSO-E зі збереженням зобов`язань за раніше досягнутими домовленостями. Український проект входитиме до регіональної групи до Європейської мережі системних операторів з передачі електроенергії ENTSO-E, яка вестиме питання розширення у Південно-Східній і Центральній Європі.