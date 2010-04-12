НАТО обговорить ситуацію після катастрофи літака Качинського
12:56, 12 квітня 2010Новини ЄС
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З ним загинув кандидат на посаду керівника Збройних сил НАТО
Варшава. 12 квітня. УНІАН. Сьогодні відбудеться засідання Північноатлантичної ради НАТО щодо авіакатастрофи під Смоленськом, в якій загинули Президент Польщі Лех Качинський та ряд польських високопосадовців.
Про це повідомляють польські ЗМІ з посиланням на джерела в НАТО.
В авіакатастрофі під Смоленськом загинув начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Франтішек Гонгор, який, за оцінками експертів, був основним кандидатом на посаду керівника Збройних сил НАТО.
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