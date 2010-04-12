Під уламками Ту-154 Качинського ще 9 тіл
14:35, 12 квітня 2010Новини ЄС
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Повідомив Генпрокурор Польщі
Варшава. 12 квітня. УНІАН. Під уламками літака Президента Польщі, який розбився 10 квітня під Смоленськом, знаходяться ще 9 тіл.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний прокурор Польщі Анджей ШЕРЕМЕТ в ефірі радіо RMF FM.
За даними прокурора, рятувальним службам вдалося з місця катастрофи забрати 87 тіл з 96-ти (за уточненими даними Центру урядової безпеки, на борту літака перебувало 95 осіб - УНІАН).
Як сказав А.ШЕРЕМЕТ, тіла можна буде дістати лише після підняття уламків Ту-154.
Раніше російські ЗМІ з посиланням на міністра з питань надзвичайних ситуацій РФ Сергія ШОЙГУ повідомляли про те, що нібито усі тіла загиблих знайдені і вивевезені з місця катастрофи.
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