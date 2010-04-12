ЄС та НАТО вшановують пам`ять загиблого Качинського

Брюссель. 12 квітня. УНІАН. Прапори біля приміщень ЄС та НАТО сьогодні приспущені у зв’язку із загибеллю Президента Польщі Леха Качинського та ще 86 посадовців Польщі в авіакатастрофі під Смоленськом.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, сьогодні також всі засідання європейських інституцій починалися з хвилини тиші на честь загиблих.

Крім того, сьогодні у штаб-квартирі НАТО відбулося надзвичайне засідання Північно-Атлантичної Ради для висловлення останньої шани загиблому польському Президенту та високопосадовцям.

Як повідомляв УНІАН, літак з Президентом Польщі розбився поблизу російського Смоленська 10 квітня. В авіакатастрофі не вижив ніхто. Загалом на борту літака перебувало 88 пасажирів та 8 членів екіпажу.