Заборона хіджабу та чадри в Європі матиме негативні наслідки

Брюссель. 13 квітня. УНІАН. Комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ вважає, що заборона традиційного жіночого одягу мусульман в Європі може мати негативні наслідки.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив журналістам 12 квітня.

“Наслідки для людей можуть бути дуже негативними”, - сказав він.

За словами комісара, заборона носити хіджаб, або чадру можуть привести до того, що мусульманські жінки взагалі не зможуть виходити на вулиці, в тому числі під тиском своїх чоловіків.

Комісар зазначив, що на сьогодні в двох європейських країнах розглядається можливість законодавчо закріпити заборону на носіння традиційного мусульманського жіночого одягу в публічних місцях: Франції та Бельгії. При цьому, якщо у Франції питання поки відкладене, то у Бельгії остаточне рішення щодо відповідного законопроекту очікується до кінця квітня.

Т.ХАММАРБЕРГ також звернув увагу в цілому на зростаючу ісламофобію в Європі, наголосивши на неприпустимості цього. Він, зокрема, підкреслив, що мусульмани, які мешкають в Європі, повинні мат право на будівництво своїх мечетей.

“Це – частина права на свободу віросповідання”, - сказав комісар.

Він також зазначив, що в цілому законодавство країн Європи досить гарне для того, щоб не утискати прав мусульман, водночас, не завжди вистачає політичної волі для належного виконання існуючого законодавства.

“Основний принцип для нас – щоб права людини всюди в Європі розумілися і поважалися однаково”, - наголосив Т.ХАММАРБЕРГ.