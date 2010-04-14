Словаччина підтримує надання Україні ”дорожньої карти” для скасування віз

Київ. 14 квітня. УНІАН. Словаччина підтримує надання Україні „дорожньої карти” безвізового режиму з Європейським Союзом.

Про це заявив під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ Костянтином ЄЛІСЄЄВИМ голова Комітету у закордонних справах Національної Ради Словацької Республіки Юрай ГОРВАТ сьогодні у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі МЗС.

Ю.ГОРВАТ відзначив, що всі політичні партії підтримують розбудову партнерських та добросусідських відносин з Україною, і підтвердив підтримку словацькою стороною європейських прагнень України.

З українського боку було наголошено на значних можливостях Словаччини просувати українські інтереси у ЄС. К.ЄЛІСЄЄВ підкреслив, що Президент та уряд України вважають процес європейської інтеграції тотожним та невід’ємним від процесу реформ та модернізації країни.

Було розглянуто стан і перспективи розвитку українсько-словацького співробітництва в консульсько-правовій сфері. Словацький представник відзначив зацікавленість Братислави у всебічній лібералізації візового режиму між Україною та державами ЄС як важливій передумові зміцнення політичних, економічних та гуманітарних зв’язків, та повідомив про підтримку Словаччиною надання Україні „дорожньої карти” безвізового режиму з ЄС.

К.ЄЛІСЄЄВ закликав словацьку сторону розглянути можливість удосконалення нині діючої двосторонньої угоди про малий прикордонний рух з тим, щоб перетворити її на дієвий інструмент сприяння вільному руху громадян.

Програмою візиту Ю.ГОРВАТА також передбачені зустрічі з головами комітетів Верховної Ради у закордонних справах Олегом БІЛОРУСОМ та з питань європейської інтеграції Борисом ТАРАСЮКОМ.