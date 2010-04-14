Колесніков представив нову програму підготовки до Євро-2012

Київ. 14 квітня. УНІАН. Віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ сьогодні на засіданні уряду представив нову Державну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Євро з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, Б.КОЛЕСНІКОВ підкреслив важливість прийнятої програми, оскільки вона створює правові, соціальні, економічні та організаційні умови для успішного проведення в Україні фінальної частини Євро-2012.

За словами віце-прем`єр-міністра, у результаті виконання програми буде поліпшена транспортна і спортивна інфраструктура міст, які прийматимуть чемпіонат.

Зокрема, за словами Б.КОЛЕСНІКОВА, виконання програми забезпечить приведення у відповідність з європейськими нормами аеропортів у Києві, Донецьку, Львові та Харкові. Так, буде завершена реконструкція злітно-посадкових смуг, аеродромів та будівництво терміналів у цих аеропортах. Крім того, згідно з програмою, до чемпіонату будуть побудовані автомобільні дороги загального користування, оновлено громадський та залізничний транспорт.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, виконання програми також сприятиме покращенню спортивної інфраструктури міст, які приймають Євро-2012. Крім двох існуючих стадіонів, буде збудовано ще два, які відповідають вимогам ФІФА та УЄФА, що дасть змогу проводити змагання будь-якого рівня. До Євро-2012 буде збудовано, реконструйовано або переобладнано більш як 30 сучасних стадіонів і тренувальних баз, що значно покращить умови проведення вітчизняних футбольних змагань і тренувань українських команд.

Віце-прем`єр-міністр відзначив, що виконання програми забезпечить створення умов для інтенсивного розвитку вітчизняного підприємництва в усіх галузях економіки, зокрема, готельного бізнесу, а також сприятиме залученню інвестицій у сумі понад 80 млрд. гривень і збільшенню обсягів податкових надходжень до бюджетів майже на 28 млрд. гривень.

За його словами, загалом для фінансування підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року програмою передбачено 26 млрд. гривень.