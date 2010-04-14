У лютому промвиробництво в ЄС зросло

Брюссель. 14 квітня. УНІАН. У лютому 2010 року промислове виробництво у країнах зони євро зросло на 0,9% порівняно із січнем 2010 року, в ЄС-27 – на 0,7%.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Порівняно з лютим 2009 року у лютому 2010 року промислове виробництво зросло на 4,1% в зоні євро та на 3,5% в ЄС-27.

У лютому 2010 року порівняно з січнем 2010 року виробництво в енергетичному секторі знизилося на 0,4% в зоні євро та на 1,6% в ЄС-27. Виробництво в сфері напівфабрикатів зросло на 1,5% в зоні євро та на 1,4% в ЄС-27, товарів нетривалого використання знизилось на 0,2% в зоні євро та на 0,6% в ЄС-27. Виробництво в сфері капітальних товарів зросло на 0,9% в єврозоні та на 0,6% в ЄС-27. Виробництво в сфері товарів тривалого використання знизилось на 0,6% в єврозоні та на 0,2% в ЄС-27.

У лютому, за наявними даними, найбільше зростання промислового виробництва порівняно із січнем зареєстровано в Словенії (6,4%), Люксембургу (3,6%) та Данії (1,8%).

Найбільше зниження продемонстрували Болгарія (-5,7%), Латвія (-3,0%) та Греція (-2,9%).

У лютому 2010 року порівняно з лютим 2009 року виробництво в енергетичному секторі зросло на 2,6% в єврозоні та на 0,2% в ЄС-27. Виробництво в сфері напівфабрикатів зросло на 7,2% в зоні євро та на 6,5% в ЄС-27. Виробництво в сфері товарів нетривалого використання зросло на 1,5% в зоні євро та на 0,6% в ЄС-27, виробництво в сфері капітальних товарів зросло на 3,2% в єврозоні та на 3,6% в ЄС-27. Виробництво в сфері товарів тривалого використання знизилось на 0,1% в єврозоні та зросло на 3,1% в ЄС-27.

У лютому 2010 року, за наявними даними, промислове виробництво найбільше зросло порівняно із лютим-2009 в Люксембургу (15,9%), Ірландії (11,8%), Мальті (10,7%) та Польщі (10,1%).

Найбільше зниження зареєстровано в Греції (-10,4%), Болгарії (-9,8%), Данії (-6,1) та Литві (-4,8%).

У січні 2010 року, за уточненими даними, промислове виробництво зросло на 1,6% в зоні євро та на 1,7% в ЄС-27 порівняно із груднем-2009.

З 1 січня 2009 року, до зони євро належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.