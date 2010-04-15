Молдова сподівається на Україну у врегулюванні Придністровського конфлікту
І чекає рішення нової адміністрації в Києві
Брюссель. 15 квітня. УНІАН. Молдова сподівається на підтримку України у врегулюванні Придністровського конфлікту.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції Молдови Віктор ОСІПОВ, виступаючи на надзвичайному засіданні Делегації Європарламенту у зв’язках з Молдовою.
“Україна – ключовий гравець, і може відіграти значну роль. Зараз змінилось керівництво в Києві, і ми очікуємо, яким буде рішення (нового керівництва – УНІАН)”, - сказав він.
“Ми сподіваємося, що зможемо отримати українську підтримку”, - додав молдовський міністр.
За словами В.ОСІПОВА, Україна до останнього часу була надійним партнером Молдови в забезпеченні діяльності Європейської місії з прикордонної допомоги Молдові та Україні.
Разом з тим, представник Молдови зазначив, що до регіону є багато прихованих інтересів.
“В Україні також є бізнес-групи, зацікавлені у збереженні статус-кво в регіоні, і це необхідно брати до уваги”, - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, ескалація напруги почалася у Придністров’ї в 1989 році, коли в багатьох містах та районах почали проводитися референдуми про створення окремої Придністровської республіки. У березні 1992 році конфлікт переріс у збройні сутички між сторонами. Переговори про статус Придністров’я поновилися наприкінці 1992 року.