Молдова сподівається на Україну у врегулюванні Придністровського конфлікту

Брюссель. 15 квітня. УНІАН. Молдова сподівається на підтримку України у врегулюванні Придністровського конфлікту.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції Молдови Віктор ОСІПОВ, виступаючи на надзвичайному засіданні Делегації Європарламенту у зв’язках з Молдовою.

“Україна – ключовий гравець, і може відіграти значну роль. Зараз змінилось керівництво в Києві, і ми очікуємо, яким буде рішення (нового керівництва – УНІАН)”, - сказав він.

“Ми сподіваємося, що зможемо отримати українську підтримку”, - додав молдовський міністр.

За словами В.ОСІПОВА, Україна до останнього часу була надійним партнером Молдови в забезпеченні діяльності Європейської місії з прикордонної допомоги Молдові та Україні.

Разом з тим, представник Молдови зазначив, що до регіону є багато прихованих інтересів.

“В Україні також є бізнес-групи, зацікавлені у збереженні статус-кво в регіоні, і це необхідно брати до уваги”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, ескалація напруги почалася у Придністров’ї в 1989 році, коли в багатьох містах та районах почали проводитися референдуми про створення окремої Придністровської республіки. У березні 1992 році конфлікт переріс у збройні сутички між сторонами. Переговори про статус Придністров’я поновилися наприкінці 1992 року.