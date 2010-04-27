Янукович сказав депутатам ПАРЄ, що Голодомор - не геноцид

Страсбург. 27 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ каже, що Голодомор не можна визнавати геноцидом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання депутатів Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

“Це були наслідки сталінського тоталітарного режиму, ставлення до людей”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

“Але визнавати Голодомор, як факт геноциду щодо того чи іншого народу ми вважаємо буде неправильно, несправедливо. Це була трагедія, спільна трагедія держав, що входили до СРСР”, - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що голод був не лише в Україні, але й в Росії, Білорусі, Казахстані.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня ПАРЄ розглядатиме проект доповіді щодо Голодомору, підготовлений нинішнім Президентом ПАРЄ Мевлутом ЧАВУШОГЛУ. В цій доповіді планується визнати великий голод на території Росії, Білорусі, Казахстану та Україну як злочин сталінського режиму, а також визнати заслуги України у вшануванні пам’яті жертв Голодомору.

Цей варіант доповіді повністю влаштовує російську сторону, яка вже заявляла, що не виступатиме проти цього документу.