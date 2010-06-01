У квітні безробіття в єврозоні дещо зросло

Брюссель. 1 червня. УНІАН. У квітні 2010 року рівень безробіття з урахуванням поправки на сезонність зріс в єврозоні до 10,1%, проти 10,0% у березні 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Рівень безробіття в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) у квітні не змінився порівняно з березнем і становив 9,7%.

У квітні 2010 року найнижчий рівень безробіття зареєстрований в Нідерландах (4,1%) та Австрії (4,9%).

Найвищий рівень безробіття у квітні-2010 спостерігався в Латвії (22,5%), Іспанії (19,7%) та Естонії (19,0% у першому кварталі).

За даними Євростату, загалом у квітні не мали роботи 15,860 млн. осіб в єврозоні та 23,311 млн. – в ЄС-27.

У квітні 2009 року рівень безробіття в єврозоні становив 9,2%, в ЄС-27 – 8,7%.

До зони євро з 2009 року належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.