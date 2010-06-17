ЄС та Грузія підписали угоду про спрощення оформлення віз

Брюссель. 17 червня. УНІАН. ЄС та Грузія підписали угоду про спрощення візового режиму.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, церемонія підписання відбулася сьогодні в Брюсселі.

Угода передбачає зменшення вартості віз для громадян Грузії з 60 до 35 євро, запроваджує безкоштовні короткотермінові візи для ряду категорій громадян, таких як пенсіонери, діти до 12 років, науковці, студенти, журналісти.

Угод також передбачає спрощення процедури оформлення віз, зменшення терміну розгляду заявок на візи.

Зазвичай, ЄС підписує угоду про спрощення візового режиму разом з угодою про реадмісію. Передбачається, що угода про реадмісію буде підписана протягом найближчих тижнів. Тим часом, угода про спрощення візового режиму буде направлена до Європарламенту та парламенту Грузії для ратифікації, після чого вона зможе набрати чинності.

Як повідомляв УНІАН, Рада ЄС затвердила мандат Єврокомісії на проведення переговорів з Грузією про угоду про спрощення візового режиму 28 листопада 2008 року.