Рада Європи закликає Україну не забувати про мови меншин

Київ. 8 липня. УНІАН. Рада Європи закликає Україну покращити ситуацію мінори тарних мов в області освіти та управління.

Як повідомили УНІАН у Бюро інформації Ради Європи в Україні, про це йдеться у першій доповіді щодо застосування Європейської хартії регіональних мов або мов меншин в Україні, схваленій сьогодні Комітетом міністрів Ради Європи.

Доповідь, підготовлена комісією незалежних експертів, також закликає Україну змінити існуючі межі офіційного використання міноритарних мов в адміністративному житті на місцевому та регіональному рівнях. Крім того, у документі міститься рекомендація органам влади забезпечити, щоб квоти для трансляції телевізійних та радіо програм, а також вимога дублювати та титрувати усі іноземні фільми українською мовою, не перешкоджали трансляціям міноритарними мовами.

Рада Європи вважає, що Україна має вжити ефективних заходів захисту та сприяння караїмській мові та мові кримчаків, які знаходяться під загрозою зникнення.

В цілому, Рада Європи підкреслює необхідність підтримувати той рівень захисту та сприяння міноритарним мовам, що існував до ратифікації Хартії.