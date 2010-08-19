Грищенко поїде до Великобританії

Київ. 19 серпня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО 6 вересня відвідає з офіційним візитом Велику Британію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

В ході візиту К.ГРИЩЕНКО зустрінеться зі своїм британським колегою та іншими представниками керівництва цієї країни.

«Ключова мета візиту - підготовка офіційного візиту Президента України до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії», - сказав О.ВОЛОШИН.