Янукович відбув з візитом до ФРН

Київ. 30 серпня, УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув з офіційним візитом до Федеративної Республіки Німеччина.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у ході одноденного візиту до ФРН заплановано зустріч В.ЯНУКОВИЧА з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ, Федеральним президентом Німеччини Крістіаном ВУЛЬФОМ, віце-канцлером, Федеральним міністром закордонних справ Ґідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ.

Також графіком передбачаються відвідини Президентом України Національного меморіального комплексу Німеччини ”Нова варта”, зустріч глави Української держави з представниками німецьких політичних, ділових кіл та ЗМІ.