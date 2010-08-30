Янукович відбув з візитом до ФРН
10:52, 30 серпня 2010Новини ЄС
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Він зустрінеться з Меркель та іншими посадовцями
Київ. 30 серпня, УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув з офіційним візитом до Федеративної Республіки Німеччина.
Як повідомляє прес-служба глави держави, у ході одноденного візиту до ФРН заплановано зустріч В.ЯНУКОВИЧА з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ, Федеральним президентом Німеччини Крістіаном ВУЛЬФОМ, віце-канцлером, Федеральним міністром закордонних справ Ґідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ.
Також графіком передбачаються відвідини Президентом України Національного меморіального комплексу Німеччини ”Нова варта”, зустріч глави Української держави з представниками німецьких політичних, ділових кіл та ЗМІ.
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