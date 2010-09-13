Польські слідчі хочуть допитати дисппетчерів Смоленського аеродрому

Варшава. 13 вересня. УНІАН. Польські слідчі хочуть допитати диспетчерів Смоленського аеродрому, які працювали в день катастрофи літака екс-глави Польської держави Леха Качинського 10 квітня.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар Головної військової прокуратури Польщі, яка проводить розслідування причин катастрофи, Збігнєв ЖЕПА.

Він зазначив, що польські слідчі вже склали основний список запитань до диспетчерів, який планують остаточно сформувати після отримання від російської прокуратури низки інших матеріалів справи, про які попросили в рамках правової допомоги.

«Є необхідність проведення додаткового допиту контролерів. Буде сенс це зробити, коли прокуратура отримає відповідний процесуальний матеріал, що дозволить провести повний допит, й не доведеться проводити додаткових», - сказав З.ЖЕПА.

Він зауважив, що прокурори хотіли б провести допит у Польщі, додавши, що це можливо буде зробити лише якщо самі диспетчери погодяться приїхати до Польщі.

«Треба усвідомлювати, що жоден громадянин не зобов’язаний приїхати на допит в країну, яка веде слідство. Якщо не захочуть приїхати, то польський прокурор поїде до Москви чи в інше місто, де буде проводитися допит», - сказав З.ЖЕПА.

Прес-секретар також зазначив, що слідчі формували питання до диспетчерів на основі переданих росіянами протоколів допиту та інших матеріалів справи.

Він не став прогнозувати, коли може бути проведений допит, зауваживши, що матеріали в рамках правової допомоги між державами можуть передаватися від кількох місяців до кількох років.

Як повідомляв УНІАН, літак президента Польщі розбився під Смоленськом 10 квітня. Загинули 96 осіб - 88 пасажирів і 8 членів екіпажу. Серед загиблих - президент Польщі Лех Качинський, його дружина і представники керівництва країни. Вони прямували до Катині, щоб взяти участь в жалобних заходах. Літак сідав в умовах сильного туману і зачепився за верхівки дерев.

Російська Міждержавна авіаційна комісія опосередковано називає винними в катастрофі екіпаж літака, який наважився посадити літак в умовах сильного туману.

Водночас, на думку низки оглядачів, причиною катастрофи могли бути неправильні дані, які диспетчер аеродрому надавав пілотам президентського літака.

Польські ЗМІ повідомляли, що в протоколах допитів, які російські слідчі передали польським, існують суперечності в зізнаннях диспетчерів.