Президент ПАРЄ називає неприйнятною політику Франції щодо ромів
Рада Європи відреагує швидко
Київ. 21 вересня. УНІАН. Президент Парламентської Асамблеїі Ради Європи Мевлют ЧАВУШОГЛУ вважає неприйнятною політику Франції стосовно висилки ромів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.
“Політика Франції щодо меншини ромів є неприйнятною. Рада Європи і ПАРЄ відреагують дуже швидко”,- сказав він.
М.ЧАВУШОГЛУ нагадав, що зробив з цього приводу “відповідальну заяву” і відповідні заяви зробили Генеральний секретар РЄ та голова Комісії з прав людини. “Ми підкреслили, що дії подібного роду тільки створюють напруження та допомагають піднімати голову екстремізму і расизму”, - додав він.
Президент ПАРЄ також нагадав, що під час червневої сесії ПАРЄ було обговорено звіт щодо ситуації з меншиною ромів у Європі і видано рекомендації, щоб держави-члени Європейського Союзу розробили спеціальне законодавство і надали соціальні, економічні і навіть політичні права цим людям.
“Те, що робить Франція одразу після прийняття цієї резолюції, це неприйнятно”, - сказав М.ЧАВУШОГЛУ.
“Ми вже домовились з Комітетом іноземних справ та Бюро у Римі провести спеціальне обговорення з цього приводу, яке відбудеться 7 жовтня під час сесії ПАРЄ”, - додав він.
Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія планує почати процедуру про порушення законодавства ЄС відносно дій Франції з висилки ромів у серпні цього року. Про це заявила віце-президент Єврокомісії, відповідальна за питання юстиції, фундаментальних прав і громадянства, Вівіан РЕДІНГ.
“Особисто я переконана, що Комісія не має іншого вибору, як почати процедуру про порушення законодавства ЄС проти Франції: за дискримінаційне вживання Директиви ЄС про вільний рух і за недостатнє виконання процедурних і реальних гарантій в рамках Директиви про вільний рух”, - сказала комісар.
При цьому вона висловила переконання в тому, що жодна країна-член ЄС не може мати будь-яких преференцій, коли мова заходить про фундаментальні права людини.
Вона зазначила, що запропонувала Єврокомісії використати можливість швидкого запуску процедури про порушення законодавства ЄС і висловила сподівання, що Комісія зможе прийняти відповідне рішення впродовж двох тижнів.
У серпні Франція вислала до Румунії і Болгарії близько 1000 ромів, які нелегально проживали на території Франції. Ці дії французького уряду викликали протести правозахисників як у самій Франції, так і в інших країнах Європи.
Раніше, 9 вересня, Європарламент ухвалив резолюцію, в якій висловив глибоку стурбованість діями влади Франції, а також ряду інших країн-членів ЄС щодо висилки ромів.