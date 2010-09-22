Україна змінить угоду зі Словаччиною про авіасполучення

Київ. 22 вересня. УНІАН. Найближчим часом буде підписано Протокол про внесення змін і доповнень до Угоди між урядами України і Словацької Республіки про повітряне сполучення, який Кабінет Міністрів України уповноважив підписати міністра транспорту і зв`язку Костянтина ЄФИМЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінтрансу, про це йдеться у розпорядженні уряду №1835 від 15 вересня 2010 року.

Після того, як буде визначений уповноважений представник від Словаччини, Протокол про внесення змін і доповнень до Угоди буде підписано обома сторонами, і зміни набудуть чинності.

Як відзначають у міністерстві, проект Протоколу розроблено з метою вдосконалення договірно-правової бази для здійснення перевезень повітряним транспортом і поступової лібералізації повітряних перевезень на двосторонньому рівні.

Зокрема, підписання Протоколу дасть змогу впровадити механізм інспекції авіапідприємств з метою оцінки їх відповідності стандартам Міжнародної організації цивільної авіації (IKАО), перейти від процедури затвердження тарифів до їх моніторингу, а також обмежити втручання авіаційної влади в процес формування тарифів. Крім того, зміни до Угоди про повітряне сполучення нададуть можливість певним авіапідприємствам укладати домовленості на виконання перевезень зі спільним використанням кодів тощо.

Довідка УНІАН. Нині між Україною і Словацькою Республікою діє Угода про повітряне сполучення, підписана 23 травня 1994 року.