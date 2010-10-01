Янукович обіцяє Європі, що проблем з газом не буде

Ялта. 1 жовтня. УНІАН. Українсько-російські відносини останнім часом значно покращилися, тому проблем із поставками газу до Європи не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні в Ялті на зустрічі «Україна і світ: переосмислення перспектив», організованій Ялтинською європейською стратегією (YES).

«Найближчим часом проблем із енергоносієм до Європи не буде ні з боку України, ні з боку Росії», - підкреслив Президент.

«Європа може бути спокійна», - додав він.

Нагадаємо, починаючи з 2006 року через конфлікти між ”Нафтогазом України” і російським ”Газпромом” європейські споживачі російського газу, який транспортується територією України, неодноразово зазнавали труднощів через проблеми з його поставками.