Янукович налаштований на рішучий рух до асоціації з ЄС

Київ. 1 жовтня. УНІАН. Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про свою рішучу налаштованість на подальший рух вперед на шляху підготовки Угоди про асоціацію України з ЄС.

Про це він сказав сьогодні під час зустрічі з комісаром Європейської комісії з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ у Лівадійському палаці в Ялті, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

“Перш за все, хотів би сказати, що я рішуче налаштований на те, щоб ми рухалися вперед на шляху підготовки Угоди про асоціацію”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

“Моя рішучість повинна, безумовно, ґрунтуватися, насамперед, на реформах, які я хочу започаткувати в Україні... І той план економічних реформ, який ми започаткували, спрямований на посилення економіки України”, - підкреслив Президент.

Глава держави висловив упевненість, що кредит МВФ, технічна допомога ЄС створюють певні умови для економічної, фінансово-банківської стабілізації в Україні.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що в нашій державі триває підготовка до наступного саміту Україна – Європейський Союз, який відбудеться 22 листопада цього року.