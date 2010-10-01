Огризко вважає, що Україна перестала бути серйозною для ЄС

Київ. 1 жовтня, УНІАН. Екс-міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО вважає, що Європейський Союз не може серйозно розглядати Україну як асоційованого члена у зв’язку з діями нинішньої влади.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству УНІАН.

“За сьогоднішніх дій влади маю великий сумнів, що втримається те, про що було домовлено раніше. Бо якщо на кожній зустрічі із західними лідерами теперішньому Президенту України чітко і ясно говорять про проблеми зі свободою ЗМІ, з виборчими проблемами, з судовим «беспредєлом» тощо, то я не думаю, що ЄС може розглядати серйозно Україну як асоційованого члена. Невже вони захочуть «асоціюватися» з такими «досягненнями»? Вони просто не належать до європейських цінностей», - сказав В.ОГРИЗКО. За його словами, якщо говориться одне, а робиться інше, то в підсумку у європейських партнерів виникне великий сумнів щодо наших перспектив.

Відповідаючи на запитання, як європейські інституції сьогодні сприймають Україну, В.ОРГИЗКО сказав, що якщо нарешті почнеться реальна робота, не декларації, а практичні кроки з реформування нашої економіки і нашої політичної системи, то тоді сприйняття і політика до України зміниться.

“А поки це схоже на гадання на кавовій гущі: нам залишилося півроку до Угоди про асоціацію, два місяці чи рік? Європейські партнери готові нам допомагати, але реформи за нас вони не робитимуть, бо це лише наші проблеми. Ми повинні ухвалити ті закони, які потрібні для реформ, та неухильно їх виконувати. Не ЄС йде до нас, а ми йдемо до них», - сказав В.ОГРИЗКО.

Він також повідомив, що спілкується з дипломатами, які “серйозно стривожені відвертим креном нашої зовнішньої політики в російський бік”, нашими новітніми „запозиченнями” звідти у вигляді цензури та інших досягнень „керованої демократії”. “Якщо ви згадаєте попередні роки, то питання про права людини взагалі зникло з порядку денного наших відносин з європейцями, і ними ніколи не порушувалося. Сьогодні до цього питання знову повернулися. Не кажу вже про так звану позаблоковість. Для багатьох західних дипломатів це було шоком. Вони просто не розуміють, як можна вести зовнішню політику в чужих інтересах, собі на шкоду», - додав В.ОГРИЗКО.

Повний текст інтерв’ю з В.ОГРИЗКОМ читайте на сайті агентства УНІАН.