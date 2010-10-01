Одеса встановила партнерські відносини з варшавою

Одеса. 1 жовтня. УНІАН. Сьогодні мер Одеси Едуард ГУРВІЦ і віце-мер польської столиці Влоджімеж ПАШИНСЬКІ підписали Угоду про партнерські відносини між двома містами.

Як передає кореспондент УНІАН, віце-мер Варшави констатував, що співпраця між Одесою і Варшавою почалася ще в 2005 році - в рамках міжнародної асоціації «Євроміста». «Прибувши сюди, переконався: Одеса - прекрасне місто, і в мене таке відчуття, що його знав завжди, - зазначив гість. - Я впевнений, що відносини між нашими містами будуть дуже теплими».

В.ПАШИНСЬКІ висловив зацікавленість польської сторони, зокрема, в налагодженні й розвитку зв`язків у культурно-освітній та в економічній сферах.

«Ми обговорили з мером Одеси можливості реалізації конкретних проектів, а також проведення спільних наукових і культурних заходів, - сказав В.ПАШИНСЬКІ. – Маємо намір приділити більше уваги зміцненню зв`язків у сфері культури та спорту, оскільки переконані, що спорт об`єднує людей».

У свою чергу Е.ГУРВІЦ зазначив, що «Варшава стане 42-им порідненим із Одесою містом. Ми дуже раді вашому візиту й встановленню партнерських відносин із Варшавою”.

«Одесу особливо цікавить досвід Варшави в спільному використанні державних і муніципальних коштів для розвитку системи освіти, а також взаємодія міської влади з так званим третім сектором – неурядовими організаціями», - додав керівник Департаменту зовнішньоекономічних зв`язків, євроінтеграції та зв`язків із діаспорою Одеської міськради Олег ДОЛЖЕНКОВ.

Після підписання угоди Е.ГУРВІЦ і В.ПАШИНСЬКІ ознайомилися з відкритою в будівлі мерії фотовиставкою ”Варшавська Прага”.