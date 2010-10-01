Скасування реформи може вплинути на відносини Україна-ЄС?

Брюссель. 1 жовтня. УНІАН. Експерт Європейського центру політичних досліджень (Брюссель) Аманда ПОЛЬ не виключає, що відміна в Україні закону про внесення змін до Конституції від 2004 року може вплинути на відносини України і ЄС.

Таку думку вона висловила у розмові з власним кореспондентом УНІАН у Брюсселі, коментуючи рішення Конституційного Суду України, який відмінив політичну реформу 2004 року.

«Все залежатиме від того, як Президент Віктор ЯНУКОВИЧ скористається розширеними повноваженнями, які він одержить: у позитивному напрямі, чи ні», - сказала А.ПОЛЬ.

Разом із тим, експерт висловила сподівання, що нинішній Президент України не повторить помилки одного зі своїх попередників – Леоніда КУЧМИ.

«Звичайно, це буде жахливо, якщо продовжуватиметься наступ на демократію, права людини і свободи», - наголосила А.ПОЛЬ.

«Сподіватимемося, що відміна конституційних змін не призведе до негативних наслідків для демократії і прав людини в Україні», - додала вона.