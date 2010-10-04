Виборчий кодекс України - недосконалий

Страсбург. 4 жовтня. УНІАН. Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Мевлут ЧАВУШОГЛУ наголошує на недосконалості виборчого кодексу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Страсбурзі.

“Це одне з питань , яке я підняв під час мого візиту (до України – УНІАН) два тижні тому. На жаль, виборчий код недосконалий”, - сказав Президент ПАРЄ.

М.ЧАВУШОГЛУ зазначив, що передав українській владі побажання змінити виборче законодавство хоча б до наступних парламентських виборів, які мають відбутися в 2012 році.

Говорячи про місцеві вибори, які мають відбутися 31 жовтня, Президент ПАРЄ зазначив, що запропонував Києву запросити спостерігачів від Конгресу місцевих та регіональних влад для спостереження за виборами.

За його словами, він отримав запевнення з боку влади України, що на вибори будуть запрошені спостерігачі від всіх міжнародних організацій.

“Ми побачимо оцінку нашої місії, і після того зможемо сказати, чи були вибори проведені чесні і вільно”, - зазначив М.ЧАВУШОГЛУ.