Президент ПАРЄ закликає владу України до співпраці з опозицією

Страсбург. 4 жовтня. УНІАН. Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Мевлут ЧАВУШОГЛУ відзначає важливість для української влади залучати опозицію до процесу реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Страсбурзі.

“В Україні є чітка більшість в уряді, підтримка в парламенті, Президента обрано на чесних і вільних виборах, і тому немає вибачень, щоб не проводити реформи, чи не імплементувтаи їх. І для проведення реформ бажано мати підтримку опозиційних сил”, - зазначив М.ЧАВУШОГЛУ.

Він додав, що такий підхід може стати запорукою руху України вперед, незалежно від того, хто перебуватиме при владі.