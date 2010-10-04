У серпні ціни провиробників в єврозоні зросли на 0,1%

Брюссель. 4 жовтня. УНІАН. У серпні цього року ціни промислових виробників зросли, порівняно з липнем 2010 року, на 0,1% в єврозоні і не змінилися в ЄС-27.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

У серпні 2010 р., порівняно з серпнем 2009 року, ціни виробників зросли на 3,6% в єврозоні, і на 3,9% в ЄС-27.

У серпні 2010 р., порівняно з липнем 2010 року ціни у промисловості за винятком енергетики зросли на 0,2% в зоні євро і в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі знизилися на 0,4% в зоні євро і на 0,7% в ЄС-27. Ціни напівфабрикатів зросли на 0,4% в зоні євро і в ЄС-27, ціни на товари тривалого використання зросли на 0,1% в обох зонах, на товари короткочасного споживання зросли на 0,2% в обох зонах. Ціни на капітальне майно знизилися на 0,1% в єврозоні і не змінилися в ЄС-27.

Найбільше зростання цін промислових виробників у серпні-2010, порівняно з липнем-2010, зареєстроване в Естонії (1,3%), Болгарії (0,7%), Бельгії (0,6%) та Ірландії (0,5%). Зниження спостерігалося у Великій Британії (-0,5%), Чехії (–0,4%), Нідерландах (–0,3%) і Фінляндії (–0,2%).

У серпні-2010, порівняно з серпнем-2009, найбільше зростання цін промвиробників зареєстроване на Мальті (14,3%), в Угорщині (10,4%), Болгарії (10,0%). Зниження цін зареєстроване лише у Словаччині (-0,4%).

У липні-2010, порівняно з червнем-2010, ціни промислових виробників зросли на 0,2% в обох зонах.