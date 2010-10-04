Грищенко поїде до Ради Європи

Страсбург. 4 жовтня. УНІАН. Завтра, 5 жовтня, міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО зустрінеться з керівництвом Ради Європи.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи.

За інформацією прес-служби, український міністр, зокрема, проведе зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Торбйорном ЯГЛЕНДОМ, а також з президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи Мевлутом ЧАВУШОГЛУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент ПАРЄ М.ЧАВУШОГЛУ повідомив журналістам на прес-конференції, що К.ГРИЩЕНКО обіцяв приїхати на сесію ПАРЄ з тим, щоб поінформувати Асамблею про конституційну реформу, однак потім скасував свій візит.

5 жовтня на вечірньому засіданні четвертої частини сесії ПАРЄ розглядатиметься доповідь про функціонування демократичних інституцій у Європі.