Українському офіцеру дали медаль НАТО

Київ. 4 жовтня. УНІАН. Українського офіцера Сергія ГРАБСЬКОГО нагороджено медаллю НАТО за особисті заслуги та професіоналізм, проявлені при виконанні завдань у Республіці Ірак.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, зокрема, згідно з рішенням Генерального секретаря НАТО Андерса Фог РАСМУССЕНА, офіцера Збройних Сил України нагороджено медаллю Організації Північноатлантичного договору “За особливі заслуги”.

С.ГРАБСЬКИЙ у період з лютого 2009 року по березень 2010 року проходив військову службу на посаді головного радника-інструктора Національного оперативного центру прем’єр-міністра Республіки Ірак у складі Тренувальної місії.

Урочиста церемонія вручення нагороди відбулась днями у Києві. Її вручив офіцеру заступник начальника Генерального штабу ЗСУ віце-адмірал Ігор КАБАНЕНКО.

На церемонії вручення також були присутні представники Об’єднаного оперативного командування Збройних сил України, Управління євроатлантичної інтеграції Генерального штабу ЗС України, а також Офісу зв’язку НАТО в Україні Марчін КОЖІЄЛ і полковник Даріус АДОМАЙТІС.